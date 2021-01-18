С 18 января заработал бесплатный каток на Елагином острове

Бесплатный каток открылся в ЦПКио им. Кирова в понедельник, 18 января. Каток будет работать с 10:00 до 22:00 каждый день. Расположился он на Большой площади.

Известно, что вход и катание бесплатны. За прокат коньков, конечно, придется заплатить. Если понадобится защитный комплект, тренажер для катания, гардероб или заточка коньков, то тоже платно. Кроме того, вскоре заработает каток у Николаевских ворот. Об этом сообщили в ГМЗ «Павловск».

Однако пандемия инфекции COVID-19 все еще не отступила, поэтому необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры в местах массового скопления людей.