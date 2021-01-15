В Павловском парке в Петербурге откроют каток

В субботу, 16 января, в Санкт-Петербурге в Павловском парке около Николаевских ворот будет открыт бесплатный каток. Однако петербуржцам будет необходимо приходить со своими коньками, так как на данный момент прокат коньков не работает. Планируется, что прокат будет открыт в ближайшее время.

«Каток с естественным покрытием, работает только при температуре ниже нуля», — рассказали на официальной странице ГМЗ «Павловск» в социальной сети «ВКонтакте».

Время работы ледовой площадки в музее-заповеднике «Павловск» будет ограничено. Так, в будние дни можно будет покататься на коньках с 14:00 до 18:45, а в выходные с 12:00 до 18:45.