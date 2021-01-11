В Смольном заявили, что Рождественская ярмарка в Петербурге прошла успешно

В Санкт-Петербурге во время новогодних праздников прошла 15-ая Рождественская ярмарка, на которую пришли более полумиллиона петербуржцев. Мероприятие проходило с 19 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

По словам Смольного, ярмарка прошла успешно. Все торговые павильоны, а также уличные кафе, находившиеся на территории ярмарки, работали с соблюдением всех санитарных норм. Мероприятие проходит на манежной площади. Эта ярмарка появляется уже второй год подряд. Однако из-за ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, пришлось отменить праздничную программу.

Праздничное мероприятие посетил и глава города.