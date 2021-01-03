Александр Беглов навестил детский дом в Петергофе

Сегодня, в воскресенье, 3 января, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил обновленный «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 2». Недавно в учреждении соцобслуживания сделали капитальный ремонт, а в прошлом году благоустроили территорию.

Губернатор вручил воспитанникам сладкие подарки и сертификат на медицинское оборудование для магнитной терапии «Полюс – 2М» для реабилитации в домашних условиях, которое необходимо для 30 детей-инвалидов, проживающих в Петергофском интернате.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что Александр Беглов также оценил результаты ремонтных работ и поручил в этом году оборудовать для ребят на территории комплекса игровую и спортивную площадки. На работы будет выделено свыше 10 миллионов рублей.