В Волосовском районе Ленобласти появилась чистая вода

26 декабря, в субботу, в Волосовском районе Ленобласти запустили реконструированные очистные сооружения. Известно, что губернатор региона Александр Дрозденко, принял участие в запуске сооружений. Об этом сообщается в пресс-службе правительства.

Примечательно, что новая система достаточно мощная - 200 кубометров в день. Напомни, что грядущий 2021 год объявили в Ленинградской области Годом Чистой воды.

Сообщается о начатых работах в рамках данного проекта. Так, нацпроект «Экология» уже начал действовать на станциях Волховского, Лужского и Сланцевского районов Ленинградской области.