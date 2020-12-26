В Ленобласти одна из школ перешла на геотермальное отопление

В Ленинградской области произвели переход на геотермальное отопление. Такое произошло впервые в регионе. Данный вид отопления подразумевает, что тепло будет поступать от энергии земли. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Известно, что в землю погрузили геотермальные зонды в количестве 14 штук, закопав их на глубину 145 метров.

По информации правительства региона, система изготовлена в городе Тосно. Примечательно также, что данная новинка позволяет расходовать в пять раз меньше энергии, чем с помощью обычной системы отопления. Будут ли устанавливать похожие системы в остальных школах Ленинградской области пока не известно.