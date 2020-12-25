В январе в Питере начнётся строительство новой ледовой арены

В пресс-службе ООО «СКА Арена» проинформировали, что строительство новой ледовой арены взяла на себя группа компаний «Горка».

По информации пресс-службы, строительство начнётся после того, как будет получено заключение Главгосэкспертизы, это произойдёт примерно 20 января 2021 года.

К весне 2023 года, а именно к маю, в планах уже закончить строительство полностью. Новый ледовый дворец будет самым масштабным во всём мире. Вместимость спортивного комплекса будет составлять около 21,5 тысяч человек, когда там будут проводиться спортивные хоккейные матчи. Для концертных и других развлекательных массовых мероприятий вместимость составит 23 тысячи человек.

Строительные работы обойдутся в 37 миллиардов рублей.