Парк Елагина острова снова бесплатный для петербуржцев, но это касается только будних дней

Приятная новость для жителей Петербурга и гостей города появилась на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Так, стало известно, что теперь можно снова бесплатно посещать по пятницам Центральный парк культуры и отдыха им. Кирова.

Теперь каждый будний день вход в парк бесплатен, а вот по выходных за вход придется заплатить. По выходным парк работает с 10:00 до 22:00.

Напомним, что ранее многих жителей Северной столицы шокировала новость о введении платы за вход на территорию парка по пятницам. Ранее планировалось, что граждане будут платить 100 рублей за вход, а студенты и школьники 30 рублей по льготному тарифу.