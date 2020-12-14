В Славянке состоялось открытие культурно-досугового центра Green Park

В Пушкинском районе Северной столицы открылся КДЦ Green Park.

Это первое в Славянке общественное пространство с обустроенной территорией, развивающими центрами для детей, магазинами, ресторанами и фитнесс-клубом.

Заведение расположено по адресу: Ростовская улица, дом 20, строение 1, в двухэтажном здании площадью 23 900 кв.м. В проект было инвестировано 2 миллиарда рублей, Green Park начали строить в прошлом году.

По словам управляющего КДЦ, Дениса Голубенко, проект отличается от торгового центра тем, что он представляет из себя общественное пространство с дизайнерским благоустройством. Green Park сочетает в себе хорошую архитектуру, дизайн и необходимые услуги, которые жители Славянки могут получить рядом с домом.