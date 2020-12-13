Жонглёр помогает водителям коротать время в пробке

Неизвестный городской фокусник в Санкт-Петербурге помогает коротать время в пробке водителям.

Непризнанный уличный фокусник решил, что шоу может быть везде, де ты его хочешь устроить, поэтому местом для его шоу стала дорога, а именно - пешеходный переход.

Фокусник даёт свои представления на пересечении улицы Колонтай и улицы Зольная. Артиста уехавшего цирка водители снимали на камеры.

Артист помогает весело провести время в пробке и развлекает их занимательными фокусами, времени у него хватает, так как на пересечении улиц Колонтай и Зольной светофор горит почти целую минуту.