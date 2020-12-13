в Финском заливе спасли чайку от замерзания во льду

О происшествии и успешном спасении МЧС по городу Санкт-Петербургу сообщило в своём Instagram аккаунте, также приложив фотографию и видео спасённого пернатого. Под постом в описании был поставлен милый хештег "маленькаяспасённаяживзнь".

По информации из поста в Instagram, 9 декабря на пульт МЧС поступил звонок, в котором было сообщение о том, что чайка застряла во льдах Финского залива. Её лапки и хвост обросли толстым слоем льда, который обездвижил птицу. Спасатели вызволили чайку из ледяного плена, отвезли в часть и отогрели там, после завершения всех спасательных мероприятий пернатую отпустили в естественную среду обитателей.

Недавно в такой же ситуации оказалась гусыня только в Москве. Птица также как и питерская чайка обросла слоем льда и была обездвижена.