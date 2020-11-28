Беглов открыл в Приморском районе новый скейт-парк

Сегодня, в субботу, 28 ноября, губернатор Александр Беглов посетил новый скейт-парк в Приморском районе, построенный за 4 месяца. Строительство объекта состоялось в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На реализацию проекта было выделено 31,1 миллиона рублей.

На открытии площадки Беглов сказал, что в следующем году планируется построить в городе ещё пять таких площадок. Кроме того, он добавил, что планируется построить ещё два ледовых спортивных сооружения и новую Академию волейбола и баскетбола.

Это первая в городе официальная площадка для занятий экстремальными видами спорта, построенная в подмостовом пространстве. Путепровод стал для площадки своеобразной крышей, поэтому пользоваться ей спортсмены смогут круглый год. Также здесь находится единственный в Петербурге асфальтовый памп-трек — специальная закольцованная трасса с чередованием ям, кочек, контруклонов, выполненная с асфальтовым покрытием.

Площадка, площадью 2,5 тысячи квадратных метров, разделена на четыре зоны: скейт-площадки для начинающих и опытных спортсменов с рампами и перилами, бетонная чаша, боул и памп-трек, экстремальная велосипедная трасса.