Мальчик, потерявший мать, обрёл новый дом

В Санкт-Петербурге брошенный матерью мальчик обрёл свой новый дом!

Мать маленького ребёнка оставила мальчишку на воспитание прабабушке, которая была единственным родственником. Прабабушку зовут Вера Степановна.

Вера Степановна растила своего правнука и заботилась о нём, но, к сожалению, возраст начал подводить, и зрение сало ухудшаться. Врачи сделали прогноз бабушке на слепоту, что очень напугало Веру Степановну.

Бабушка обратилась в органы опеки, так как испугалась, что ребёнка могут просто забрать, и внука она больше не сможет никогда увидеть. Также к делу привлекли детского омбудсмена.

По итогу, мальчика определили в новую любящую и заботящуюся о нём семью, а также бабушка регулярно навещает и также принимает активное участие в воспитании любимого внука.