Озвучили дату открытия елочных базаров в Петербурге

С 20 декабря граждане Северной столицы будут иметь возможность приобрести елку для новогодних праздников на елочных базарах города. Базары будут открыты до конца месяца. Данная информация была предоставлена комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга.

В Комитете отметили, что полный перечень адресов елочных базаров будет доступен ближе к сезону. Размещение базаров осуществят в соответствии с ранее заключенными договорами на размещение НТО (нестационарных торговых объектов), а также в соответствии с новыми договорами.

В прошлом году в Северной столице работу осуществляли 70 елочных базаров, расположенных в 13 районах города. Наибольшее количество мест продаж было сосредоточено в Московском районе.