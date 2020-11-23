Платная парковка появится на Рубинштейна

Платная парковка появится в центре Петербурга примерно через две недели. Работы по ее организации начались уже сегодня. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Примечательно, что создание платной парковки на ведущей барной улице города началось с установки дорожных знаков 6.4.17д «Парковка для инвалидов».

Известно, что на улице Рубинштейна появится 104 платных места для парковки, среди которых 11 будут предназначены для инвалидов. Их транспортные средства будут парковаться, разумеется, бесплатно. Новая платная парковка в центре Северной столицы должна быть готова через две недели.