Современный мобильный туалет-трансформер по имени «Оптимус» появится в Петербурге

В Северной столице компания «Водоканал» сообщает о новинке. Так, в скором времени на улицах города появится мобильный туалет-трансформер «Оптимус», способный разгружать себя сам.

Приурочено это событие к 19 ноября. В этот день отмечается Всемирный день туалета. Новая конструкция снабжена краном-манипулятором, способным поднимать до 4 тонн, а также снабжен гидробортом на базе среднетоннажного автомобиля. Также сообщается, что новый туалет сможет Он работать в автономном режиме, либо с присоединением к инженерным сетям города. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, в «Водоканале» напомнили, что в компании начали масштабно обновлять парк со спецтехникой после оптимизации операционных затрат и исключения нецелевых затрат.