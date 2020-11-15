Петербургский художник презентовал свой "герб метро"

Сегодня, 15 ноября, метрополитен отмечает 65-летие со дня открытия. Художник Илья Тихомиров опубликовал в своих социальных сетях авторское изображение герба метрополитена Северной столицы. Работа является продолжением иронической серии работ о районах Санкт-Петербурга. Автор назвал метрополитен "Подземным районом" и поздравил его сотрудников с юбилеем.

На гербе обознаечны наземный уровень с домами и дорогами, а также подземный, где находятся станции и тоннели метро. Девизом "района" Илья Тихомиров сделал "Глубокие чувства".

Напоминаем, что в честь праздника для петербуржцев подготовили мероприятия и запустили специальный состав "Эпохи метро", повествующий об истории подземки.