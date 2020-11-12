У памятника Виктору Цою установили новое освещение

В Петербурге завершена реконструкция освещения сквера.

В комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга сообщают, что участок у станции метро «Проспект Ветеранов» теперь освещают 36 светодиодных светильников с мягким белым светом. Прогулки по центральной площади и прилегающим к ней аллеям в темное время суток теперь станут гораздо комфортнее.

По словам сотрудников комитета, светильники являются эффектным дополнением к территории со скамейками и деревьями. Они достаточно экономично потребляют электроэнергию по сравнению с прошлым освещением.

Помимо этого, постамент памятника советскому музыканту Виктору Цою теперь тоже подсвечивается светильниками с более мягким и приятным светом.