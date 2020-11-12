На Невско-Василеостровской линии метро запустят тематический состав

15 ноября Санкт-Петербургский метрополитен будет отмечать юбилей. Петербургскому метро исполнится 65 лет. В честь своего дня рождения на «зеленой» ветке метро пустят уникальный тематический состав, который будет называться «Эпохи метро».

«Старшее поколение сможет вспомнить, как все начиналось, молодежь — представить, что было 65 лет назад, как менялись технологии за это время и как из короткой ветки в восемь станций наш метрополитен превратился в главную транспортную сеть мегаполиса», — заявил Александр Беглов.

Петербуржцам предоставится возможность ознакомиться с историей петербургского метрополитена. Тематические вагоны будут оформлены архивными фотографиями и текстами, составленными по историческим документам.