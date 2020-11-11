В северной столице у Гостиного двора появилась новогодняя ель

Символ наступающего Нового года, ель, установили у Гостиного двора.

Дерево украшают сияющие красные и синие огни. Новогодняя ель располагается у старейшего универмага города со стороны Невского проспекта.

По традиции здание Гостиного двора также было украшено к Новому году. Сообщается, что его колонны были декорированы новогодними гирляндами. В целом на этой неделе в северной столице началась подготовка улиц к празднованию Нового года.

Сообщается, что после того, как улицы города будут украшены, заключительным этапом подготовки к празднику станет установление городской елки на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Это произойдёт к 20 декабря.