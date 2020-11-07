В Петербурге начнет ездить "библиобус"

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга планирует закупку мобильного комплекса "Библиобус". Он будет представлять собой автобус, оснащенный проектором, станцией самообслуживания и системой хранения с доступом по читательскому билету.

Чтобы обезопасить автобус и не допустить распространения коронавирусной инфекции, в библиобусе установят ультрафиолетовую лампу и дезинфектор.

На закупку библиобуса администрацией района выделено 25,7 миллиона рублей. Согласно условиям тендера, итоги которого подведут 11 ноября, он будет поставлен на улицу Токарева в Сестрорецке. Подрядчик может подать заявку на участие в конкурсе до 9 ноября.