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На выходных петербуржцев ждет фестиваль «Чудо света»

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© Фото: pixabay.com

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Мероприятие пройдет в Петропавловской крепости, центром которого будет Нарышкин бастион.

В Санкт-Петербурге в выходные, 7 и 8 ноября, в связи с коронавирусной инфекцией, пройдет фестиваль «Чудо света», который предстанет перед зрителями в Петропавловской крепости. На этот раз организаторы задействовали не одну, а десять площадок. Мероприятие смогут посетить около 3-х тысяч человек.

Несмотря на большое количество людей, организаторы смогут избежать толпы. Зрителям предоставится возможность переходить от одной инсталляции к другой, но главное мероприятие — шоу «Морской бой» — потребует некоторой задержки.
«Морской бой» - это работа компании Solaris FX.

Во время предложения над головами зрителей будут пролетать светящиеся дроны. Весь маршрут будет составлять 700 метров. Это будет создано для того, чтобы не было заторов для людей
Шоу «Морской бой» пройдет в центральной части фестиваля — в Нарышкином бастионе.

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