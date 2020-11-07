Высота строений в Пулково может быть увеличена

Правила землепользования и застройки города могут быть изменены. Подобный проект планируют обсудить 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре.

Дело в том, что на территории аэропорта Пулково планируют построить новый автоматизированный командно-диспетчерский пункт «Вышка». Ранее ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» была назначена исполняющей организацией для увеличения максимальной высоты зданий в Пулковском аэропорту.

Примечательно, что из 190 предложений по реализации данного проекта были одобрены лишь 35 задумок.