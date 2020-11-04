Дворцовый мост подсветят в честь праздника

По информации, которая была предоставлена СПб ГБУ «Ленсвет», праздничная подсветка появится на 2 главных объектах города: Дворцовом мосте и чугунных опорах на Большом проспекте Петроградской стороны.

Объекты будут подсвечиваться в честь Дня народного единства, который страна празднует 4 ноября. Праздничные огни появятся в 16:55 по Москве. Отмечается, что цвета праздничной подсветки будут соответствовать цветам флага Российской Федерации, объекты будут светится белым, синим и красным.

На мосту будут подсвечены 600 специальных светодиодных светильников, на чугунных опорах будут светится 100 элементов. Сообщается, что на следующий день после Дня народного единства, вечером, 5 ноября, будет возвращено обычное освещение.