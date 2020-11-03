Большая часть театров Петербурга порадовали публику новыми постановками

В Санкт-Петербурге около 35 театров из 70 театров поставят дали объявления о новых спектаклях в период сентября по октябрь.

Больше всего новых постановок пришлось на второй месяц осени. Количество театральных премьер в октябре – 23, в сентябре их было 18. В ноябре ожидается 16 новых спектаклей.

Сообщается, что большинство новых спектаклей рассчитано на детскую аудиторию. В Большом театре кукол были представлены 3 премьеры для детей: «Полюс Амундсена», «Маленький концерт для фортепиано с медведем», «Меня удочерила горилла». Так же в театре анонсировали спектакль для взрослых - «Танго, упавшее в небо» (возрастное ограничение – 18+.

Театральный сезон в Петербурге стартовал позже, чем обычно, в связи с пандемией коронавируса.