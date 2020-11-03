Путин посетит церемонию поднятия флага на новом ледоколе в Петербурге

Во вторник, 3 ноября, президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург и посетит церемонию поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин».

В пресс-службе правительства Петербурга сообщили, что церемония пройдет на территории пассажирского порта «Морской фасад». Этот порт принадлежит Петербургу. Данный порт первый и единственный в Северо-Западном регионе страны специализированный пассажирский порт, который расположен в Северной столице на омываемых территориях Васильевского острова. Этот порт работает уже на протяжении 13 лет с 2008 года. За это время пассажиропоток превысил 5 млн человек.

Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявлял, что ледокол, названный в честь российского государственного деятеля, премьер-министра РФ в 1992-1998 гг. Виктора Черномырдина, будет сдан в годовщину смерти экс-премьера 3 ноября.