Детский технопарк "Кванториум" открылся в Калининском районе

В Санкт-Петерурге открылся детский технопарк "Кванториум". Он находится в Калининском районе города.

Пресс-служба Смольного сообщает, что в технопарке в различных технических и естественно-научных смогут заниматься около тысячи детей. Занятия будут проходить в учебных лабораториях, которые называются "кванты". Для детей будут открыты аэроквантум, биоквантум, геоквантум, наноквантум, промдизайнквантум, промробоквантум, энерджиквантум, IT- квантум, VR/AR квантум и хайтек.

Занятия будут проходить в проектном формате. Под конец ребята будут получать то, что сделали самостоятельны. Также кружки могут помочь дальнейшей профориентации ребенка.