В Петербурге завершили реставрацию Александринской больницы

В пятницу, 30 октября, завершилась реставрация главного здания исторической Александринской женской больницы на улице Маяковского. Информацию об окончании работ предоставили в городской администрации. Стоимость ремонтных работ составила около 73 миллионов рублей.

С обновленного фасада медицинского учреждения были сняты строительные леса. По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, властями Северной столицы были выделены крупные денежные средства на реставрацию исторических зданий, в число которых вошла и Александринская больница. Губернатор добавил, что подобные здания – гордость и визитная карточка города на Неве.

В планы Смольного входит восстановление 255 зданий города в течении следующих десяти лет.