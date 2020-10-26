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На улице Некрасова появилась липовая аллея

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© Фото: pixabay.com

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Петербуржцы высадили 12 деревьев.

В воскресенье, 25 октября, активисты высадили 12 лип на улице Некрасова.

Фотографии с результатами проделанной работы были опубликованы в социальных сетях. На посадку деревьев жителями Северной столицы было собрано 70 тысяч рублей. В субботу была проведена работа по замене земли, оставшейся от погибших лип. Пять квадратных метров пришлось подготовить заново, в том числе, вырезать на низ асфальт. Сообщается, что всего было заменено примерно 12 кубометров земли.

По словам активистов, они устали просить вернуть деревья у властей, поэтому приняли совместное решение самостоятельно заняться данным вопросом, собрали необходимую сумму денег и посадили аллею из лип вдоль дороги не улице Некрасова. Петербуржцы выражают надежду на то, что саженцы благополучно перенесут холодное время года.

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