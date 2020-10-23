На Дворцовой площади появится живая ель

По результатом проведенного голосования большинство жителей Северной столицы выступили за установку живой ели. Дерево появится на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

По словам председателя комитета по печати и взаимодействию с СМИ Владимира Рябовола, на данный момент то, какая ель будет доставлена из леса, остается неизвестным.

Он также отметил, что сложность может возникнуть при использовании тяжелой техники, для тог, чтобы погрузить дерево. Помимо этого, еще одна проблема заключается в том, что количество мест, позволяющих, не нанося ущерб окружающему ландшафту, доставить ель к площади, строго ограничено.

Рябовола сообщил, что имеется в виду праздничное дерево, выращенное в питомнике. В таких условиях плановая рубка не нанесет ущерб экологии леса.