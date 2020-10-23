  • 23 Октябрь 2020
USD 24.10.2020 76.4667 -0.6142
USD ММВБ 18:28 76.2260  
EUR 24.10.2020 90.4142 -0.9421
EUR ММВБ 18:28 90.2434  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

На Дворцовой площади появится живая ель

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Данное решение принято после голосования петербуржцев.

По результатом проведенного голосования большинство жителей Северной столицы выступили за установку живой ели. Дерево появится на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

По словам председателя комитета по печати и взаимодействию с СМИ Владимира Рябовола, на данный момент то, какая ель будет доставлена из леса, остается неизвестным.

Он также отметил, что сложность может возникнуть при использовании тяжелой техники, для тог, чтобы погрузить дерево. Помимо этого, еще одна проблема заключается в том, что количество мест, позволяющих, не нанося ущерб окружающему ландшафту, доставить ель к площади, строго ограничено.

Рябовола сообщил, что имеется в виду праздничное дерево, выращенное в питомнике. В таких условиях плановая рубка не нанесет ущерб экологии леса.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    23.10.20
    Особенности профиля Rehau Thermo
    06.10.20
    Упаковка крупногабаритного груза по технологии Фастпэк
    05.10.20
    На что обращать внимание при выборе и покупке УЗИ сканера?
    09.09.20
    В чем польза тибетских сборов?
    17.08.20
    В следующем сезоне еврокубков будут действовать новые ограничения
    31.07.20
    Мария Фурсова: Салон красоты Chisla – самый успешный проект в Санкт-Петербурге
    30.07.20
    Самые ожидаемые события 2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге
    25.07.20
    Можно ли получить отсрочку по банковским кредитам по причине коронавируса?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram