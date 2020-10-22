Под мостом Бетанкура откроют скейт-парк

Новый скейт-парк и зона отдыха в скором времени откроются под мостом Бетанкура, поблизости от дома №20 по Петровскому проспекту.

Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщила, что парк будет разделен на четыре зоны: зона со специализированным покрытием для катания, зона установки рампы, зона лазания и зона для проведения мероприятий. Также на территории спортивно-рекреационного комплекса разместят зону отдыха с гамаками.

В данный момент проводится бетонирование фигур, площадки для скейтбординга и велосипеда BMX. Так как парк расположится под крышей, занятия проводить там можно будет даже зимой.