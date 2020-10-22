Логотип для транспорта Санкт-Петербурга разработают жители города

СПб ГКУ "Организатор перевозок" при поддержке Комитета по транспорту объявил конкурс на создание логотипа общественного транспорта Санкт-Петербурга. В нем могут участвовать жители Петербурга, творческие коллективы, юрлица и общественные организации.

Лучший логотип определит жюри из представителей профильных комитетов, научных и профессионлаьных сообществ, а также самого ГКУ. Также будет проведено общественное интернет-голосование на сайте организации и в социальных сетях.

Лучший логотип выберут перед новым годом. Он будет применяться на наземном городском транспорте, информационных и остановочных стендах, форме водителей и контролеров, а также на медиапродукции, связанной с транспортной инфраструктурой. Принять участие в конкурсе можно до 23 ноября.