В школах Петербурга появились новые комьютеры

Петербургские власти подвели промежуточные итоги реализации национального проекта «Образование».

Как сообщили в Смольном, к началу учебного года в 155 школ и колледжей в Петербурге завезли комплекты оборудования для формирования цифровой модели образовательной среды. Каждое учебное заведение получило по 30 ноутбуков для учеников и два для педагогов, шесть ноутбуков для руководства, две интерактивные доски и одно многофункциональное устройство. Поставки современной техники продолжат и в следующем году.

В настоящее время в Северной столице более шести сотен работников системы образования проходят курс повышения квалификации по внедрению модели цифровой образовательной среды.

Также существенную поддержку от властей получили коррекционные школы. За этот год в одиннадцати таких школах обновили материально-техническую базу.