В Петербурге хотят установить 4 тысячи "интеллектуальных остановок"

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры планирует установить в Санкт-Петербурге до 4 тысяч "интеллектуальных остановок". На данный момент в городе есть всего одна такая остановка, которая была установленавозле Гостиного двора месяц назад.

На "интеллектуальной остановке" пассажир сможет зарядить смартфон, узнать расписание и расположение автобусов и троллейбусов, а также посмотреть прогноз погоды на ближайшие дни. Планируется, что остановки будут взаимодействовать с диспетчерским центром и транспортным приложением для телефона, благодаря чему горожане смогут узнать об оперативных изменениях в движении транспорта и пополнить проездную карту.