Тотальный диктант пройдет в Эрмитаже и еще на 87 площадках

Санкт-Петербург стал столицей Тотального диктанта в 2020 году. Международная акция пройдет в городе на Неве на 88 площадках, среди которых - университеты, библиотеки, музеи, театры и культурные и деловые центры. Главной площадкой Тотального диктанта станет Эрмитаж. Там же текст диктанта прочитает его автор, писатель Андрей Геласимов.

На всех площадках проведения Диктанта будут действовать меры противоэпидемической безопасности: дистанция между участниками и масочный режим.

В этом году диктант можно будет написать из дома под онлайн-трансляцию. Фирменные ручки и бланки диктанта в таком случае можно будет получить в специальных пунктах, информация о которых доступна на сайте акции.