Поездки в метро Санкт-Петербурга станут мобильнее

По заявлению Комитета по транспорту Санкт-Петербурга для поездок в «подземке» города появятся шесть видов проездных. Данный проект уже проходит антикоррупционную экспертизу.

Как установил комитет, первый вид проездного — жетон с открытой датой пользования . Второй—с фиксированным временем и датой использования. Третий — с открытой датой, который будут использовать в пределах указанного срока. Четвертый вариант — билет длительного пользования с ограниченным сроком на определенное количество поездок в метро. Пятый — такой же билет как и четвертый по длительности, но совершать поездки можно будет только в пределах определенной суммы в течении указанного срока.

Последний шестой вариант проездного — проездной длительного действия с неограниченным числом поездок, однако срок действия данного проездного будет ограничен.