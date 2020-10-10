Петербуржцы выбирают музыку для фонтана

Власти Санкт-Петербурга занимаются восстановлением и реконструкцией фонтанов. Губернатор Александр Беглов предложил петербуржцам принять участие в выборе музыки для поющих фонтанов на площади Ленина. Он отметил, что комплекс на площади Ленина — один из уникальных «поющих фонтанов»: он оснащен подсветкой и имеет музыкальное сопровождение. В определенное время фонтаны «танцуют» под музыку«, — написал губернатор Северной Столицы на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Беглов указал, что в конкурсе могут быть классические композиции, песни из кинофильмов, русские народные песни или песни, в которых поется о Санкт-Петербурге. Также может прозвучать джаз. Пока что больше трети проголосовавших выбрали классическую музыку. Также у горожан популярны песни про Петербург и джазовые композиции. Меньше всего воодушевления вызвали русские народные песни. Также всего 2 процента были за то, чтобы оставить прежнее звучание.