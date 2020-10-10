Первый двухэтажный поезд отправится из Мурманска в Петербург

Двухэтажный пассажирский состав 12 октября впервые отправится из Мурманска в Петербург. Поезд под номером 21/22 покинет вокзал в 10:10 утра и откроет пассажирское движение по новому железнодорожному мосту через реку Кола. Торжественное отбытие будет сопровождать телемост с генеральным директором — председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым и начальником Октябрьской железной дороги Виктором Голомолзиным.

Мост через Колу обрушился летом этого года, 1 июня при проведении ремонтных работ, и был заново отстроен за 105 дней и введен в эксплуатацию 28 сентября. К восстановлению железнодорожного сообщения по поручению президента РФ были подключены железнодорожные войска Министерства обороны России. Все это время движение поездов осуществлялось по обходному участку. Сооружение уникально полным отсутствием промежуточных опор и самой современной системой контроля за движением составов.