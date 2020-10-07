В парке 300-летия Петербурга появится аллея из кленов.

В Северной столице России появится Юбилейная аллея из кленов. Аллею заложили в честь 75-годовщины Дня Победы в Великой Отечественной Войне. В честь 75-летя Победы было принято решение высадить в парке 300-летия Петербурга 75 кленовых деревьев.

По информации, предоставленной вице-губернатором Санкт-Петербурга Николаем Бондаренко, с момента создания парка 300-летия Петербурга, за восемь лет на его территории была осуществлена посадка более 5,5 тысяч деревьев, кроме того, в парке высадили более пяти тысяч кустарников. Напомним, формирование парка началось в 1995 году. В момент, когда парк 300-летия Петербурга только создавался, в нем была заложена аллея, число деревьев в которой составляло 300.