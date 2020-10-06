В память о Борисе Стругацком в Петербурге появится мемориальная доска

В Санкт-Петербурге на доме №4, который находится на улице Победы, в память о советском писателе Борисе Стругацком установят мемориальную доску.

Депутат Борис Вишневский сообщил, что последние доработки и эскизы доски уже согласовал комитет по градостроительству и архитектуре (КГА).

Депутат заявил, что создание мемориальной доски займет примерно один месяц. По предварительной информации, Борис Вишневский сообщил, что срок установки мемориальной доски писателю Борису Стругацкому 19 ноября.

Напомним, что писатель Борис Натанович Стругацкий родился в Ленинграде 15 апреля 1933 года.