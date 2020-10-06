Самое большое граффити в мире, появившееся в Мурино, занесут в Книгу рекордов Гиннесса

На фасаде жилого здания в Мурино появилось самое большое граффити в мире. Оно занимает 13 этажей.

Автором граффити является художник Алексей Сергиенко. Он опубликовал видео о работе в своем профиле в социальной сети Instagram.

Граффити появилось в жилом комплексе "Ромашки" и изображает цветы. Оно посвящено медикам, которые борются с коронавирусом. Также своей работой Алексей поздравил архитекторов и учителей, чьи профессиональные праздники отмечаются 5 октября.

Работа над граффити заняла у художника целые выходные. Работа была окончена в понедельник. Рисунок будет занесен в Книгу рекордов Гиннеса как "самые большие ромашки в мире".