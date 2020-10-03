В Боткинской больнице начался долгожданный ремонт

Боткинские «бараки» дождались ремонта. На странице комитета по здравоохранению в социальной сети ВКонтакте появилось сообщение о том, что на сегодняшний день завершены работы по покраске стен в холле и на лестничной клетке одного из лечебных корпусов, отремонтированы кабинеты во врачебном здравпункте для лиц без определенного места жительства, организовано хранение продуктов в складском помещении. Также на данный момент близятся к завершению сервисные работы в двух боксах акушерского отделения больницы и в приемном кабинете поликлиники. Работы выполняются за счет собственных средств больницы силами технических сотрудников. Краска для проведения работ была предоставлена безвозмездно компанией Tikkurila.

Площадка «Миргородская, 3» рассчитана на 522 койки. Там работают инфекционные, хирургическое, акушерское и реанимационное отделения, а также вспомогательные службы. Сейчас на Миргородскую госпитализируют практически всех инфекционных пациентов без COVID-19 — с острыми кишечными и клещевыми инфекциями, хроническими и острыми вирусными гепатитами, ВИЧ, туберкулезом. Пациентов с COVID-19 направляют в новый комплекс на Пискаревском проспекте.