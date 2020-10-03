100 лучших педагогов получат награду «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»

В субботу, 3 октября, пресс-служба Смольного сообщила, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города о присуждении наград «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» лучшим педагогам. Сто лучших преподавателей, которые внесли выдающийся вклад в развитие системы городского образования, повышение ее роли в стране и духовно-нравственное развитие подрастающего поколения. получат нагрудный знак и премию в 50 тысяч рублей.

Преми будут присуждены по двум номинациям: «За вклад в развитие воспитания и образования в Санкт-Петербурге и «За вклад в развитие художественного и музыкального образования в Санкт-Петербурге».

Напомним, что нагрудный знак и премия «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» вручаются ежегодно с 2010 года.