3 и 4 октября в Ботаническом саду пройдет выставка «Планета грибов»

В субботу и воскресенье, 3 и 4 октября, состоится выставка «Планета грибов». По традиции она пройдет в Ботаническом саду Петра Великого.

Отмечается, что на выставке будет присутствовать миколог, которому можно показать свои грибы. Эксперт оценит и расскажет об этом виде.

Мероприятие состоится в выставочном павильоне «Зеленый домик». Данное событие проводит микологическое общество Санкт-Петербурга. Петербуржцы смогут увидеть собранные в окрестностях города и области грибы. Также жители Северной столицы смогут получить консультацию у экспертов по поводу сбора и определения грибов.