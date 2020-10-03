В Петербурге пройдет первый фестиваль еврейского кино

В Санкт-Петербурге впервые пройдет фестиваль еврейского кино. Организаторы кинофестиваля сообщают, что в его программу войдут художественные, документальные и короткометражные фильмы, которые демонстрировались на еврейских кинофестивалях в Москве в 2018 и 2019 годах, а также работы с фестивалей Нью-Йорка, Канады, Торонто, Пекина, Гонконга и Салоников.

Фестиваль будет длиться почти неделю, с 12 по 17 октября. Фестивальные картины можно будет посмотреть сразу на нескольких площадках: в Новой Голландии, кинотеатре "Англетер" и Доме Кино.

Показ фильмов будет проходить с соблюдением всех санитарных норм.