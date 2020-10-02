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На Марсовом поле обновили Вечный огонь

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© Фото: Pixabay.com

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2 октября там заменили горелку.

Специалисты организации "ПетербургГаз" провели плановый ремонт Вечного огня, находящегося на Марсовом поле. Для этого 2 октября его пришлось перенести на временную горелку, из-за чего жителям показалось, что огонь потух. Но, как объяснил "ПетербургГаз", временное устройство позволила не прерывать горение на момент реконструкции.

Были проведены работы по плановому обновлению питающего оборудования Вечного огня. Для этого специалисты провели монтаж новых надземных газопроводов и заменили газорегуляторный пункт, обеспечивающий бесперебойную работу мемориала. 

К вечеру ремонтные работы были завершены, и Вечный огонь с помощью специального факела вернулся на свое обычное место. 

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