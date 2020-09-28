В Буграх появился новый индустриальный парк

Производственно-логистический комплекс «Raum Бугры», находящийся со стороны Ленинградской области около КАД, стал индустриальным парком. Теперь петербургские компании смогут реализовать свои проекты в новом комплексе, также такая возможность появилась у компаний Ленобласти.

«Raum Бугры» занимает территорию размером в 40 Га, также к площади еще добавляется 12 Га, на которых расположен соседний логистический парк. Известно, что комплекс построен с современным подходом, который предполагает совмещение строительства для технических требований и строительство производственно-складских объектов.

Так, совмещение двух целевых направлений даст возможность использовать новый комплекс предприятиям малого и среднего бизнеса.