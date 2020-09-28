На благоустройство берегов Охты и Оккервиля выделят 100 миллионов

Сегодня, 28 сентября, участники проекта «Твой город» соберутся на выездном совещании, где состоится презентация концепции благоустройства берегов Оккервиля и Охты.

Так, левый берег реки Охта планируется облагородить от моста Шаумяна до Уткина. Также обустроят и оба берега Оккервиля на участке от Уткина до Заневского моста. Об этом сообщается в пресс-службе комитета по финансам Санкт-Петербурга.

Известно, что на данный проект необходимо выделить финансов на сумму не менее 100 млн рублей. Планируется, что около половины суммы выделит инвестор для реализации данного проекта.