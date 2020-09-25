Облик арены, которая появится вместо СКК, определят с помощью конкурса

Облик новой хоккейной арены, которая будет построена на месте снесенного СКК к Чемпионату Мира по хоккею 2023 года, будет определен в ходе международного конкурса. Об этом сообщил глава компании "ГОРКА", генерального проектировщика нового стадиона, Алексей Сидоренков.

В ходе конкурса решится, какой вид примет фасад стадиона. Инженерное решение проекта уже утверждено. К участию в конкурсе пригласят как отечественные, так и зарубежные архитектурные бюро.

При этом будет проведен конкурс на проект общественного пространства вокруг арены, которое должно включить в себя парки, систему освщения и малые архитектурные формы.