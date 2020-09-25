Петербуржцы благодарны за новую услугу “социальная няня”

1 января 2020 года запустили новую услугу социальной няни для женщин, которые одновременно родили и воспитывают двух или более детей. За 9 месяцев работы соцуслуги наблюдается активный интерес петербурженок к этой задумке.

«Поступают обращения с благодарностью за такую помощь семье, где одновременно появились двое и более детей», — заявляет Елена Фидрикова, заместитель председателя комитета по социальной политике.

На данный момент в Северной столице заключено 50 договоров, обязывающих город предоставить мамам социальных нянь. Смольный добавил, что в ближайшее время няни обучатся современным методам ухода за малышами в Родильном доме №10.